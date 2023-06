Nasce l’associazione “Con il sorriso di Silvia Piccini”

In Friuli asce l’associazione “Con il sorriso di Silvia Piccini“ per ricordare la giovane di17 anni travolta e uccisa da un’auto durante un allenamento lungo la provinciale che collega San Daniele a Rodeano nell’aprile del 2021. La sua famiglia ha deciso di onorare la sua memoria creando un’organizzazione che si impegna a promuovere la sicurezza stradale e a sostenere gli studenti e le famiglie in difficoltà.

La presentazione dell’associazione è stata guidata da Deyanira, madre di Silvia, che è anche la presidente dell’associazione. Nel suo discorso, Deyanira ha sottolineato che l’obiettivo principale dell’associazione è evitare altre morti sulle strade italiane. L’associazione si propone di coinvolgere le scuole attraverso una borsa di studio per studenti e famiglie bisognose. Inoltre, promuove iniziative di sensibilizzazione al codice stradale rivolte agli utenti più vulnerabili, come i ciclisti. Tra gli altri obiettivi anche la collaborazioni con le società sportive ciclistiche con particolare attenzione al settore giovanile, iniziative di promozione delle piste ciclabili e supporto alle famiglie in difficoltà.

Per coloro che desiderano sostenere l’associazione, è possibile donare il 5 per mille, intestato a P.I./C.F. 03089410306. Questa è un’opportunità per contribuire alla causa e per aiutare il prossimo in memoria di Silvia, una giovane vita spezzata troppo presto.