Il rafting sul Soca tra le migliori attività del mondo.

Tra le 23 attività di tutto il mondo amate dagli utenti di Tripadvisor compare nella posizione numero 19 il rafting sul fiume Soca, l’Isonzo. Un grandissimo risultato per la vicina Slovenia, che in questo modo riesce a portarsi a casa un riconoscimento molto importante. Nello specifico i viaggiatori, che hanno espresso la loro recensione sulla piattaforma online, hanno definito il tour come “eccellente”, con un particolare merito alla gestione.

Il premio di Tripadvisor.

L’avventura sul fiume Soca è guidata da Sport Mix, un team di giovani ragazzi che accompagnano i viaggiatori durante tutta l’avventura. Su Tripadvisor l’esperienza viene definita adatta sia a chi cerca avventure che per gli amanti della natura, grazie al “pittoresco fiume”. Sarà stato il mix tra natura, avventura e professionalità che hanno quindi permesso a questa esperienza di ottenere il premio “Travellers’ Choice 2021 – Best of the Best”. Il riconoscimento di Tripadvisor viene assegnato in base alla qualità e quantità di recensioni e punteggi che i viaggiatori danno a tutte le esperienze che si possono vivere in giro per il mondo. A rendere poi l’esperienza unica nel suo genere anche la cornice e il panorama che lascia mozzafiato. Il fiume infatti è riconosciuto per essere uno dei più belli in Europa per il suo colore verde smeraldo.

