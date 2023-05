Aumento per la vignetta in Slovenia.

Viaggiare sulle autostrade in Slovenia costerà di più: la vignetta, la loro modalità di pedaggio a forfait, crescerà infatti del 6,8 per cento, giusto in tempo per la prossima stagione estiva, quando molti turisti, anche friulani, la attraverseranno soprattutto in direzione del mare della Croazia.

L’incremento è stato deciso dal Governo di Lubiana e, d’altronde, il costo della vignetta era stabile da dieci anni, ossia dal 2013. I nuovi prezzi saranno in vigore dal 15 giugno. Ma quanto costerà ora? Il rincaro per le auto sarà di un euro per quella di durata settimanale, che passerà da 15 a 16 euro. Il pedaggio mensile, invece, crescerà di due euro (arrivando a 32) mentre quella annuale da 110 a 117,50 euro.

Per chi si sposta in moto, il pedaggio settimanale da pagare sarà di 8 euro (invece degli attuali 7.50); quello semestrale a 32 (invece di 30) e quello annuale di 58,70 euro (invece di 55). Più cara la vignetta per i furgoni: per 12 mesi si spenderanno 235 euro (ora 220), per 30 giorni 64,10 euro (ora 60) e infine per la settimana 32 euro (ora 30).

I rialzi del pedaggio, secondo le stime, porteranno un aumento dei ricavi per il concessionario autostradale di oltre 5 milioni di euro quest’anno e di 14,6 milioni il prossimo. Fondi che, come ha ha spiegato il ministro delle Infrastrutture Alenka Bratusek, consentirà a Dars (il gestore autostradale sloveno) di realizzare tutti i progetti previsti.