Lo schianto di un’auto su una strada del Friuli.

Paura per un automobilista nella serata di ieri in Friuli. In via Udine, a Spilimbergo, si è verificata una fuoriuscita autonoma di un’auto.

Dopo aver perso il controllo per cause in corso di accertamento, il conducente ha impattato sul tronco di un albero a lato carreggiata: la vettura ha poi preso fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo hanno soccorso l’occupante uscito illeso dall’impatto e hanno spento il principio d’incendio dell’autovettura.

Sul posto anche l’ambulanza e i carabinieri di Spilimbergo.

