La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Un’occasione sprecata quella dell’Apu Udine in gara 1 della semifinale di Legadue sul campo della Unieuro Forlì, i friulani cedono sulla linea del traguardo sprecando il tiro della vittoria. 72 a 70 il finale a favore dei romagnoli che quindi si portano sull’uno a zero nella serie, in attesa di gara 2 da giocare sempre a Forlì domenica sera.

Partita molto equilibrata con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare sull’altra. I padroni di casa non sono in gran serata, cosa che viene dimostrata dalla disastrosa percentuale finale al tiro da tre (2 su 22 finale), ma anche Udine lotta con il canestro, in particolare con il solito problema ai tiri liberi (10 su 19 il dato finale). Forlì sembra piazzare lo strappo vincente andando a più sette a due minuti e mezzo dalla sirena, ma l’Apu ricuce il gap con Esposito e una tripla di Briscoe. Monaldi prima e Gentile poi sbagliano il tiro della potenziale vittoria. Per i friulani top scorer Isaiah Briscoe, autore di 21 punti, 13 a testa per Terry e Gentile.

Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno a fine partita coach Finetti: “Il risultato non ci fa piacere, ma siamo contenti di aver regalato una bella serata di sport alla Romagna. Siamo andati ad un centimetro da portare a casa questa partita che è stata equilibratissima. Siamo vicini al livello di pallacanestro necessario per poter battere la prima della classe. Possiamo fare molto meglio a rimbalzo e possiamo alzare ulteriormente la nostra fisicità”. Deluso dal risultato Raphael Gaspardo, autore di 10 punti: “Era la partita che ci aspettavamo, loro sono molto tecnici. Siamo stati bravi a stare sempre dentro la partita ed alla fine un paio di episodi non ci hanno favorito…è andata così ma ora dobbiamo resettare tutto in vista di gara 2. Dobbiamo tornare ad Udine con una vittoria e ce la metteremo tutta”.

Gara 2 si giocherà domenica alla ore 19 sempre sul campo di Forlì.