L’Apu allunga nella ripresa e vince a Capo d’Orlando nonostante il Covid

La vittoria dell’Apu Udine a Capo d’Orlando.

L’Apu Old Wild West Udine vince nella settima giornata del campionato di Legadue sul campo di Capo d’Orlando per 74 a 65. Udine arrivata in Sicilia senza capitan Antonutti positivo al Covid per la seconda volta in meno di tre mesi e senza Nazzareno Italiano alle prese con mal di gola e febbre, ma negativo al tampone per Covid.

Dopo un primo tempo di grande difficoltà con i siciliani che toccano i dieci punti di vantaggio sul 31 a 21 a metà secondo quarto, Udine finalmente ingrana la giusta marcia e gioca una ripresa di alto livello trascinata da un grande Brandon Walters che domina in area e chiude con 21 punti, 9 su 9 al tiro e 13 rimbalzi. Decisivo anche Marco Giuri che segna 18 dei sui 20 punti nei secondi venti minuti. Bene, come sempre, Alessandro Cappelletti che sfiora la doppia doppia mettendo a segno 12 punti e 9 assist. Da segnalare il ritorno in campo di Federico Mussini, anche se per soli due minuti, a otto mesi esatti dal terribile infortunio al ginocchio patito a Torino il 14 marzo.

Tira un sospiro di sollievo coach Matteo Bonicciolli a fine match, dopo giornate frenetiche a causa della positività di capitan Antonutti e di due membri dello staff: “L’inizio di partita è stato molto difficile per merito di Capo d’Orlando. Oggi ero preoccupato perchè ci mancavano Antonutti e Italiano. Siamo stati costretti a giocare con il doppio lungo e Pellegrino ha dominato in difesa piazzando cinque stoppate e Walters è stato dominante in attacco. Siamo contenti di aver espugnato un campo difficile dove soffriranno tutti, loro sono una squadra da ammirare per impegno”.

Anche il presidente Alessandro Pedone è soddisfatto e si congratula con i suoi ragazzi: “Abbiamo vinto con merito, su un campo difficile dopo un lungo viaggio e con due assenze pesanti. Oggi dobbiamo tenerci stretti il buon rientro di Mussini ed una prestazione stratosferica di Walters e Giuri, che nel momento di difficoltà hanno saputo imporre la nostra superiorità. Comunque il mio plauso e un mio complimento personale a tutta la squadra che ha giocato ottimamente una partita a tratti davvero sporca e non bella. Dedichiamo tutti questa vittoria ed un pensiero al nostro capitano, che in queste ore sta lottando duramente per la seconda volta in pochi mesi contro il covid. Forza Michele“

I friulani con questa vittoria si trovano al secondo posto con sei vittorie e una sconfitta appaiata a Torino e dietro l’imbattuta Cantù. Le prossime due partite saranno proprio contro queste due squadre: domenica 21 novembre in casa contro i piemontesi e quella sucessiva in Brianza. Due partite che ci diranno molto su questo campionato di Legadue.

(Visited 1 times, 1 visits today)