La Cda Talmassons chiude con un punto contro Busto Arsizio l’avventura in A1.

Si chiude con un punto conquistato sul campo della Uyba Busto Arsizio l’avventura in Serie A1 della CDA Talmassons FVG, che onora l’impegno del campionato fino all’ultimo pallone. Starting six friulano con Eze al palleggio, Storck opposto, Strantzali e Pamio schiacciatrici, Botezat e Gannar centrali con Ferrara libero.

Primo set al via con Busto Arsizio che prende subito le distanze in avvio, 9-6. La squadra di coach Barbolini poi prende il largo nella fase centrale del parziale, toccando il 19-11 con Frosini. Busto Arsizio gestisce il vantaggio e un attacco out di Piomboni chiude il primo set, 25-13.

Nel secondo set la CDA Talmassons FVG si mostra rinvigorita, tenendo meglio il campo e mantenendosi sempre a contatto con le padrone di casa. Storck a segno per siglare la parità a quota 12. Le padrone di casa staccano nuovamente le friulane, 18-14 ma la squadra di coach Leonardo Barbieri non si abbatte e porta a compimento la rimonta, annullando il primo set point e vincendo il set con un muro di Eze sul 25-27.

Nel terzo set è la CDA Talmassons FVG a comandare, con Storck, Pamio e Strantzali in grande spolvero. La formazione friulana tocca il massimo vantaggio nel parziale grazie a Pamio che sigla il 16-22. La reazione di Busto Arsizio c’è ma non è sufficiente perché un ace di Storck manda in vantaggio le Pink Panthers, 20-25.

Busto Arsizio parte subito forte nel quarto set, Sartori a muro ferma Kocic, 10-6. La squadra di coach Barbolini sceglie Frosini come riferimento offensivo, che risponde presente e guida le padrone di casa al 19-13. Busto Arsizio chiude poi il set su un errore di Botezat, 25-18.

Il tie break si presente molto combattuto, punto su punto fino all’8 pari, quando Busto Arsizio inanella quattro punti consecutivi che saranno poi decisivi nell’economia del match, con la formazione di casa che chiude con Van Avermaat, 15-11.

I commenti post partita.

Al termine del match, è arrivato il commento di Alice Pamio: “Oggi l’approccio è stato migliore rispetto all’ultimo match e questo era un obiettivo per oggi, perché a volte è difficile giocare gare che non contano ai fini della classifica. Mi spiace che non siamo riusciti a chiudere il quinto set con una vittoria ma anche oggi avevamo un sacco di tifosi al seguito e questo mi rende molto orgogliosa. L’orgoglio più grande è quello di essere riusciti a coinvolgere tante persone e tanti tifosi in questo lungo percorso e nonostante i risultati stentassero ad arrivare, loro hanno sempre mostrato un grandissimo entusiasmo e affetto”.

Nel post partita, anche coach Leonardo Barbieri ha commentato l’esito dell’ultima gara del campionato: “E’ stata una partita intensa, di grande concentrazione, con ogni set giocato con grande intensità. Faccio i complimenti alle ragazze. Alla fine forse siamo un po’ calati fisicamente, venivamo da una settimana lunga dove abbiamo lavorato e alla fine questo si è un po’ visto, con le energie psico fisiche che sono mancate durante il tie break. Il campionato è stato intenso e difficile, l’abbiamo affrontato con un roster giovane ma con giocatrici che faranno parlare di loro. Voglio inoltre ringraziare tutti, dalla società allo staff fino ai nostri sponsor che ci permettono tutto questo”.

Si chiude dunque così il viaggio in Serie A1 della CDA Talmassons FVG, che inizierà a lavorare con l’obiettivo di calcare nuovamente questi palcoscenici.

Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2 CDA Talmassons FVG

(25-13 / 25-27 / 20-25 / 25-18 / 15-11)

Eurotek Uyba Busto Arsizio: Howard 1, Lazic 5, Kunzler 5, Frosini 23, Obossa 6, Sartori 8, Lualdi 6, Morandi, Van Avermaet 2, Piva 21, Van Der Pijl, Pelloni, Boldini 2, Scola 5



CDA Talmassons FVG: Bucciarelli 1, Botezat 9, Strantzali 11, Eze 7, Gannar 2, Piomboni 1, Ferrara, Kocic 5, Pamio 11, Storck 17, Feruglio, Gazzola



MVP: Frosini

Arbitri: Pasin – Salvati