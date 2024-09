Parte oggi la campagna abbonamenti del Tolmezzo Carnia.

L’Asd Tolmezzo Carnia annuncia con orgoglio la partenza della campagna abbonamenti per il Campionato di Eccellenza Fvg 2024 2025, “La mia squadra, la mia terra”.



Oltre a confermare la tariffa stagionale di 120 euro per poter assistere a tutte le 17 partite casalinghe della propria squadra del cuore allo stadio “Fratelli Ermano”, i tifosi e supporters della formazione rossoazzurra riceveranno alla sottoscrizione della tessera, un omaggio a scelta tra la sciarpa o il cappellino rosso o blu con lo stemma della società. Novità di quest’anno la tariffa ridotta per tutte le donne, ad un costo di 85 euro.

Come abbonarsi.

Ci sarà la possibilità di abbonarsi a partire da giovedì 5 settembre, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (dal lunedì al venerdì), recandosi presso la Segreteria dello Stadio, in via Val di Gorto, 28 a Tolmezzo. Per info a disposizione il numero di telefono: 0433 – 949628