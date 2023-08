La campagna abbonamenti dell’Udinese vola: superata quota 13mila

Ottimi risultati per la campagna abbonamenti dell’Udinese.

Grandissimo successo per la campagna abbonamenti 2023/2024 dell’Udinese “Non so stare senza te”. E’ stato, infatti, superato il tetto delle 13.000 tessere sottoscritte, un risultato eccezionale con il numero in sostanziale aumento rispetto alla precedente stagione quando il dato finale si attestò sui 12.256 abbonamenti.

Indicativo del successo è il dato della Curva Nord, settore nel quale mancano soli 93 posti per essere sold out già in campagna abbonamenti, record storico per l’Udinese che conferma la grande passione dei nostri impareggiabili tifosi e l’entusiasmo che pervade l’ambiente bianconero. Anche quest’anno si conferma lo zoccolo duro del nostro tifo e trovano riscontri altrettanto importanti anche le promozioni e le tariffe dedicate a studenti, sportivi e famiglie con il settore family esaurito già nei primi giorni di campagna.

Prolungata la campagna abbonamenti.

Per questo motivo, Udinese Calcio, vista la grande richiesta dei tifosi, ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti fino al 31 agosto. Sarà possibile sottoscrivere ancora l’abbonamento esclusivamente presso l’Udinese Point in Curva Nord a partire dalle ore 9 del 16 agosto. L’Udinese Point sarà aperto da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato 19 e domenica 20 agosto non sarà possibile fare l’abbonamento vista la concomitanza con Udinese – Juventus. Da lunedì 21 agosto la campagna riprenderà regolarmente ma presso i botteghini dello stadio Friuli (lato tribuna nord) e non più presso l’Udinese Point.

“Siamo felicissimi del grande entusiasmo e della carica della nostra gente – sottolinea il Direttore Generale Franco Collavino – La passione dei tifosi è contagiosa e fa respirare un clima eccezionale che è una ventata d’energia fantastica per la squadra in vista dell’inizio del campionato. Il dato in aumento di quest’anno ci gratifica e responsabilizza al tempo stesso: va, infatti, nel solco di una politica di attenzione al nostro tifoso, vecchio e nuovo abbonato, capillare. Si conferma il trend positivo dell’ultima annata da record, da quando abbiamo costruito il nuovo impianto, per presenze allo stadio con oltre 21.000 spettatori di media. E’ la conferma che attenzione al tifoso ed uno stadio magnifico come il nostro sono ingredienti decisivi per generare entusiasmo e spingere i nostri ragazzi, anche per questo abbiamo deciso di prolungare la campagna. Grazie a tutti i cuori bianconeri! “.



I botteghini saranno aperti con i seguenti orari:

– da lunedì 21 a venerdì 25 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

– sabato 26 agosto dalle 9 alle 13.

– domenica 27 agosto CHIUSO

-dal lunedì 28 a giovedì 31 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19



Sarà possibile sottoscrivere tutte le tipologie di abbonamento ad eccezione di quelli Family, già esauriti.