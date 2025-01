La CDA Talmassons esce da Chieri a mani vuote: le piemontesi vincono 3-1

Una gara giocata costantemente punto a punto lascia l’amaro in bocca in casa CDA Talmassons FVG, che non riesce a portare a casa punti dopo un’ottima prestazione in quel del Pala Fenera. Nessun cambio rispetto allo starting six che aveva iniziato il match contro Scandicci nella serata di Mercoledì scorso: Eze al palleggio, Strock opposto, Pamio e Strantzali schiacciatrici, Kocic e Botezat centrali con Ferrara libero.

Primo set che inizia in maniera molto equilibrata fino al break iniziale targato Chieri per l’11-7. Risposta della CDA Talmassons FVG affidata a Kocic e Botezat e CDA di nuovo a meno uno. Sempre le due centrali lavorano benissimo a muro, portando il risultato sul 19 pari. La CDA Talmassons prosegue nel buon momento e Strantzali sigla i punti decisivi per la conquista del primo parziale, 23-25.

Equilibrio che regna anche nel secondo set. Le due formazioni avanzano punto a punto, fino al break di Strantzali con due ace consecutivi che porta in vantaggio le friulane 16-17. Coach Bregoli inizia ad effettuare diverse rotazioni nel sestetto di Chieri che riprende in mano la situazione e ripassa in vantaggio e chiude il set sull’attacco out di Storck, 25-23.

Chieri accelera all’inizio del terzo set, parziale di 5-1. Non molla però la CDA Talmassons FVG che con quattro punti di fila porta la situazione sul 9 pari. Le friulane conquistano un altro break importante, portandosi sul 16-20. Per Chieri però sale in cattedra Anthouli che guida la rimonta piemontese, che prima impatta a quota 22 e poi si guadagna due set point. Un muro out della CDA Talmassons FVG permette alle padrone di casa di conquistare il terzo set 25-23

E’ nel quarto set però che arriva il grande rammarico. Partenza sprint della CDA Talmassons che sigla il massimo vantaggio a +8 (3-11; 6-14). Chieri inizia a rosicchiare però punti alle friulane, con Skinner e Anthouli che guidano il terminale offensivo della formazione di coach Bregoli. Due ace di Omoruyi riportano Chieri a contatto sul 23-23. Si va dunque ai vantaggi e dopo diversi occasioni è proprio Chieri a chiudere, nuovamente con un ace, con il risultato di 29-27

Delusione e rammarico tra le fila delle Pink Panthers per un tie break mancato di un soffio, come testimoniato dalle parole di Alexandra Botezat nel post partita: “C’è amarezza perché ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo lottato su ogni pallone. Quando è così il dispiacere di non portare la gara al tie break è tanto. Secondo me è stata una gara alla pari, in certi frangenti abbiamo sofferto di più in ricezione, purtroppo i piccoli dettagli hanno fatto la differenza”.

La CDA Talmassons FVG non riesce a ripetere l’impresa dell’andata, fermandosi ad un passo dal conquistare punti al Pala Fenera. La situazione resta complicata ma tutto è ancora da giocare e da definire. Il prossimo impegno contro Pinerolo potrebbe segnare un crocevia importantissimo per continuare a credere nella salvezza.

Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 CDA Talmassons FVG (23-25 / 25-23 / 25-23 / 29-27)

Reale Mutua Fenera Chieri: Bednarek, Gray 4, Zakchaiou 5, Rolando, Gicquel 6, Buijs 17, Anthouli 20, Van Aalen 2, Alberti 11, Lyashko, Skinner 17, Spirito, Omoruyi 5, Guiducci



CDA Talmassons FVG: Pamio 11, Gazzola, Feruglio, Kocic 11, Ferrara, Piomboni, Gannar, Eze 2, Strantzali 16, Botezat 17, Storck 19



MVP: Anthouli

Arbitri: Grossi Dario – Lot Dominga