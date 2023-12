Sandra e Andrea, due friulani campioni ai Mondiali di danza aerea

Primo posto per Sandra Menegon e Andrea PIvidori ai Mondiali di danza aerea su tessuti.

Due friulani sul gradino più alto del podio alla Pole & Aerial World Cup, i Mondiali di danza aerea su tessuti che si sono svolti ad inizio dicembre a Bologna. Alla manifestazione hanno partecipato solo i primi tre atleti italiani classificati all’interno della propria categoria ai Campionati Nazionali tenutisi ad Ancona a maggio 2023.

La squadra New Team di Remanzacco di cui è parte integrante l’associazione Tumblerart di Udine, ha preso parte alla gara con due atleti: Sandra Menegon categoria rookies under 30 e Andrea PIvidori categoria rookies under 40. I ragazzi si sono potuti confrontare con atleti provenienti da tutto il mondo e di un livello generale molto alto.

Andrea ha gareggiato sabato 2 presentandosi con una coreografia basata sull’interpretazione del personaggio di Hannya, maschera demoniaca tipica del teatro tradizionale giapponese. Sandra ha gareggiato domenica 3 portando in scena una coreografia per rappresentare la rabbia delle vittime di violenza.

Entrambi gli atleti hanno letteralmente conquistando i giudici e il pubblico guadagnandosi non solo applausi ma il primo posto e quindi il titolo di campioni del mondo, portando a casa ben due medaglie d’oro.