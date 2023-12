Evadono dai domiciliari e fuggono in Spagna: arrestati

I due sono stati condannati dopo alcuni furti commessi in Friuli.

Con la collaborazione del Servizio Cooperazione Internazionale e della Procura di Udine, gli agenti hanno dato esecuzione a due Mandati di Arresto Europeo, nei confronti di due cittadini 24enni colombiani, rintracciati rispettivamente il 27 novembre e l’11 dicembre scorso a Barcellona.

I provvedimenti in questione erano stati disposti nell’agosto scorso, a seguito delle condanne in danno dei due stranieri, resisi responsabili di alcuni episodi di furto, avvenuti in provincia di Udine e di Gorizia. I due erano stati sottoposti ai domiciliari, dal giugno 2020, presso l’abitazione di un loro connazionale. Nel giugno 2021, i due, uomo e donna, legati anche sentimentalmente sono evasi e si sono resi irreperibili.

Successivamente interveniva il pronunciamento del Tribunale di Udine che condannava a 2 anni la donna e a 4 anni e 2 mesi, l’uomo. L’attività di ricerca, che dapprima ha confermato l’irreperibilità in Italia dei due, ha portato a documentare rapporti di natura finanziaria fra i latitanti ed alcuni parenti in Colombia. Inoltre, dall’analisi dei vari profili social, si aveva conferma che i due si trovavano verosimilmente a Barcellona.

Gli elementi raccolti sono stati condivisi anche alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha coordinato l’attività con l’omologo organo spagnolo, permettendo di localizzare i due nella città spagnola, dove la Polizia li ha arrestati. Sono ora in corso le procedure estradizionali.