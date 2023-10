La Gesteco Cividale va a Piacenza a caccia della terza vittoria consecutiva

La Gesteco Civiale sfida l’Assigeco Piacenza.

Tre partite in una settimana, senza possibilità di tirare il fiato. Domenica alle ore 18 la UEB Gesteco Cividale proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva al PalaBanca di Piacenza, contro una Assigeco che ha già fatto vittime illustri come Rimini e Cento. Arbitrano Maschio, Grappasonno e Roiaz.

“Giochiamo contro una squadra fortissima – spiega il coach Stefano Pillastrini – secondo me la più sottovalutata del campionato. A mio parere sono fra le squadre che in teoria possono ambire, posto che ognuno conosce le proprie ambizioni, a vincere questo campionato. Hanno una coppia di lunghi stranieri veramente forte, un pacchetto di esterni di talento e fisicità e una panchina lunghissima. Quindi è una squadra difficile, noi non siamo spaventati ma siamo consci che sarà una sfida ostica. Noi vogliamo provare a portare a casa un’altra vittoria, la nostra è una squadra di tanti ragazzi giovani e ambiziosi; riuscire a fare bene sul campo di Piacenza sarebbe un grande salto di qualità, proveremo a farlo e faremo di tutto per farlo.“

“Arriviamo alla sfida in trasferta contro Piacenza di domenica dopo due vittorie per noi importanti – commenta Saverio Bartoli – . Vogliamo continuare a crescere e a migliorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. Sappiamo però che la nostra prossima avversaria è una squadra molto solida per cui ci aspetta una partita difficile e in questo momento loro stanno giocando un’ottima pallacanestro. Hanno una panchina molto profonda e sono ad alto livello in ogni ruolo sia fisicamente che atleticamente. Noi però, come dicevo, arriviamo da due vittorie che ci permettono di andare a giocare questa partita fuori casa con serenità e tanta voglia di continuare a fare punti per rimanere lontano dalle zone più insidiose della classifica.”

Note: nessuna assenza per Coach Pillastrini. Ex della partita Eugenio Rota, a Piacenza nella stagione 2019-2020 in Serie A2.