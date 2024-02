Oro per Lisa Vittozzi nella 15km individuale ai mondiali di biathlon.

La sappadina Lisa Vittozzi è campionessa del mondo della 15 km individuale ai mondiali di biathlon di Nove Mesto (Repubblica Ceca). Un successo arrivato nonostante 20″ persi nel primo poligono per un problema alla carabina. Un autentico trionfo per il suo primo oro iridato in una prova individuale, che si aggiunge a quello ottenuto l’anno scorso nella staffetta femminile.

Nonostante l’imprevisto del primo poligono, Lisa Vitozzi ha saputo mantenere il ritmo, rimontando con una determinazione impressionante sugli sci con una rimonta perfetta. L’apoteosi all’ultimo poligono, quando la 29enne colpendo tutti i bersagli e mettendo in piedi una performance perfetta: 20 su 20. Dopo l’argento di qualche giorno fa nell’inseguimento ora arriva l’oro e la decima medaglia mondiale in carriera.