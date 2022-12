Le maglie autografate dai giocatori dell’Udinese all’asta per beneficenza

Sono 6 le maglie dell’Udinese autografate all’asta.

Sabato 17 dicembre, infatti, l’Elite Sport Academy Sport Center (Via Martignacco 187 – UD), a partire dalle 10 e 30 si terrà un’asta di beneficenza e, in palio, ci saranno ben sei maglie dell’Udinese Calcio autografate dai giocatori. Tutto il ricavato, poi, sarà devoluto all’associazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato .

“Da sempre l’Elite Sport Academy guarda al sociale e all’aiuto delle persone in difficoltà – commenta Giuseppe Currò, coordinatore accademico e uno dei fondatori dell’ESA Elite Sport Academy – cerchiamo, a nostro modo, di dare supporto a chi sta peggio di noi. L’associazione La Nostra Famiglia rappresenta bene quello in cui crediamo e sostenerli è un gesto dovuto. Svolgono un lavoro ineccepibile e noi dell’ESA vogliamo, in questa maniera, dirgli grazie. Poi quale momento migliore per sostenere le persone se non a Natale!”.

A contorno di questa magnifica asta di beneficenza ci sarà anche un angolo food&drinks, coordinato da alcune realtà enogastronomiche del territorio di primissima fascia: ci saranno i vini e i prodotti delle Vigne di Zamò, senza dimenticare l’aspetto culinario di Banshi Sushi. L’evento sarà accompagnato dalla musica del duo Nicoletta Taricani-Giulio Scaramella.

L’Elite Sport Academy, poi, da sempre attenta alle problematiche più sensibili della società, nel mese di novembre si è schierata con il movimento Movember International: si tratta di un progetto mondiale che sensibilizza sportivi e non verso la consapevolezza e prevenzione dei tumori maschili; in questo contesto, quindi, l’ESA ha raccolto 500 euro che donerà alla fondazione.