La medaglia di bronzo di Mara Navarria alle Olimpiadi.

Seconda medaglia targata Friuli dalle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il terzo posto di Mirko Zanni nel sollevamento pesi, ora è Mara Navarria a portare in regione un bronzo.

L’atleta di Carlino, assieme alle compagne Rossella Fiamingo e Federica Isola, ha battuto la Cina per 23-21 nella gara a squadre di spada. Festa grande in Friuli per questo risultato.

