Doppia medaglia d’oro per le giovanissime atlete friulane della Royal Gym

La doppia medaglia d’oro per il Friuli Venezia Giulia.

Alba regala la doppia medaglia d’oro per il Friuli Venezia Giulia nella ginnastica estetica di gruppo. A conquistarle sono state le giovanissime atlete della società udinese Royal Gym nella prima prova di Campionato Nazionale. Le squadre, “Start Up” 6-9 e “Allieve” 10-12, hanno conquistato il gradino più alto del podio nella rispettive categorie short program. Le giovanissime protagoniste della Start Up, Martina Letizia Beltrame, Alessia Francioso, Nicole Gavrylenko, Mia Mingotti e Sveva Pecile, hanno visto il loro esordio in pedana aggiudicandosi il punteggio di 12.50. La squadra delle “Allieve” 10-12, composta dalle atlete Sara Vittoria Beltrame, Federica Falcone, Fiammetta Collovati, Giorgia Francioso, Sofia Coianiz, Alessandra Fotia, Chloe Pecile e Valentina Mattiussi ha presentato il nuovo esercizio sulla note della canzone Jailhouse Rock di Elvis Presley – che le accompagnerà per tutta la stagione – ottenendo un importate punteggio di 16.20.

“Non è stato facile – assicura dalla società udinese la fondatrice Elina Benkova –. Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni per colpa del Covid, siamo riuscite ad ottenere un ottimo risultato per entrambe le squadre. Le bambine sono salite in pedana molto determinate e concentrate, sono davvero soddisfatta. Le vittorie di oggi – conclude – rappresentano un premio speciale per tutte loro”. In questi mesi le ginnaste sono state seguite con passione anche dall’allenatrice Olga Merinova e dalla coreografa Rimma Anisimova. La ginnastica estetica di gruppo è una disciplina della ginnastica in cui squadre composte da sei a dieci componenti eseguono con naturalezza, a corpo libero, una serie di movimenti armonici, ritmici, e dinamici, caratterizzati da grazia e bellezza. L’esecuzione elegante e corretta di tali movimenti richiede buona coordinazione, equilibrio, senso del ritmo, flessibilità, velocità, e forza per effettuare i salti e i sollevamenti. Nel combinare elementi di danza e ginnastica, con un sottofondo musicale, è simile alla ginnastica ritmica, ma contrariamente a quest’ultima non prevede l’utilizzo di alcun attrezzo, oltre al fatto che nella ritmica le squadre sono composte solamente da cinque ginnaste. La ginnastica estetica di gruppo è governata a livello internazionale dalla Federazione Internazionale di Ginnastica Estetica di Gruppo (IFAGG, International Federation of Aesthetic Group Gymnastics). In Italia è governata dalla FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici).

