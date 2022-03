Scivola sulla neve ghiacciata per 200 metri, brutto incidente a Forni Avoltri

Incidente sulle montagne del Friuli.

Brutto incidente sulle Alpi Carniche per un udinese di 61 anni nei pressi di Sella Sissanis a quota 1940 metri, nelle Alpi Carniche. M. M., che si trovava in compagnia di un altro escursionista, è scivolato in discesa su una lingua di neve per circa duecento metri battendo il capo e procurandosi una seria ferita. Il compagno lo ha raggiunto e ha chiamato il Nue112 poco prima delle 14, rimanendo al suo fianco ed evitando che scivolasse ulteriormente fino all’arrivo dei soccorritori. Il recupero del ferito è avvenuto grazie all’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore, dato che l’elisoccorso regionale era già impegnato su altri scenari.

Il ferito, che è rimasto sempre cosciente ma che ha riportato seri traumi pur non essendo in pericolo di vita, è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso assieme al compagno di escursione, quest’ultimo sotto shock. Attivata anche la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza con in totale sette tecnici che hanno atteso al campo base allestito presso il campo sportivo di Forni Avoltri per eventuale supporto alle operazioni in quota. In allegato una immagine dell’elicottero la cui equipe tecnico sanitaria ha imbarellato e verricellato il paziente e il suo compagno a bordo.

(Visited 312 times, 312 visits today)