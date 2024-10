Meduno si aggiudica i Mondiali Master di corsa in montagna 2025

Ufficializzata l’assegnazione della competizione a Meduno, grazie al lavoro del comitato organizzatore locale

E’ ufficiale: nei giorni scorsi, il municipio di Meduno ha ospitato la cerimonia della firma del contratto che stabilisce che i Mondiali Master di corsa in montagna 2025 saranno disputati proprio a Meduno.

La vittoria da parte della candidatura del comitato organizzatore locale, frutto di una collaborazione tra l’Atletica San Martino, la Polisportiva Val Meduna e l’amministrazione comunale di Meduno, era già nota da mesi. Mancava solo il passaggio formale della firma del contratto, tanto che i rappresentanti del comitato sono già stati ospiti in Spagna al Mondiale 2024 per un passaggio di consegne.

Un evento che valorizzerà il territorio

Alla firma del contratto hanno preso parte il presidente della Federazione mondiale corsa in montagna Tomo Sarf e il delegato della Federazione italiana di atletica leggera Matteo Redolfi. In rappresentanza del Comitato locale c’era il suo presidente Paolo Borsoi.

Alla cerimonia hanno preso parte non solo gli organizzatori locali e la sindaca di Meduno Marina Crovatto, ma anche i sindaci e i rappresentanti dei territori limitrofi come Tramonti di Sopra e di Sotto, Sequals, Travesio, Cavasso Nuovo, Fanna e Spilimbergo, oltre al presidente della Comunità di montagna delle Prealpi Orientali, Giuliano Cescutti.

Vetrina internazionale

“I Mondiali Master di corsa in montagna non saranno un evento solo medunese, ma coinvolgeranno e avranno ricadute su tutto il territorio circostante” ha spiegato Borsoi. “Per questo ci aspettiamo che tutti i soggetti coinvolti diventino parte attiva nel far conoscere questa zona a livello internazionale“.

Il presidente della Federazione mondiale, dopo aver concluso le pratiche contrattuali, ha trascorso due giorni a Meduno per testare i percorsi di gara e le capacità ricettive degli esercizi della zona.