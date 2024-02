Gianpaolo Englaro conquista un’altra medaglia.

Ennesima medaglia in carriera per Gianpaolo Englaro ai Campionati Mondiali Master di sci di fondo, che dopo due giorni di forzato stop a causa delle temperature troppo basse, hanno preso il via oggi a Vuokatti, in Finlandia. Il 68enne di Paluzza della Timaucleulis ha conquistato l’argento nella 5 chilometri tc della categoria M08, preceduto solo dall’atleta di casa Jussi Hytonen.

Un podio è arrivato anche per l’altra esponente della società dell’Alta Val But, Lavinia Garibaldi, terza nelle F02. Nelle F06 Lorella Baron, la coordinatrice del fondo FISI FVG tesserata con il GS Edelweiss, si è piazzata quinta davanti a Luigina Menean della Timaucleulis.