La ricerca di personale al villaggio turistico Europa di Grado.

Aprono le ricerche di personale per la stagione estiva 2024 del “Villaggio Turistico Europa”, il campeggio di Grado, immerso in venti ettari di pineta e affacciato sulla spiaggia che guarda il Golfo di Trieste fino a Pirano.

Oltre 30 le figure che saranno inserite a partire da marzo e selezionate dall’agenzia per il lavoro ADHR Group, filiale di Monfalcone (Gorizia). Circa 20 le posizioni vacanti per l’area ristorazione – da chef e pizzaioli, fino a camerieri, baristi, barman e lavapiatti – seguite da quelle per il front office e l’accoglienza, per le quali è richiesta la conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche del tedesco. Le ricerche si spostano poi verso l’assunzione di personale per il supermarket della struttura (addetti alle vendite, alla cassa e magazzinieri), per il parco acquatico, dove è necessario possedere il brevetto di bagnino, e per la manutenzione, nello specifico idraulici e impiantisti, per la sorveglianza e l’area amministrativa.

“L’afflusso turistico a Grado è assorbito per circa il 60% dai campeggi, tra i quali svetta il Villaggio Turistico Europa con poco meno di 300.000 presenze nella stagione primavera-estate”, ha affermato il direttore del Villaggio, Marino Firmani: “Gli ospiti – che sono per la maggior parte tedeschi, circa il 45%, seguiti da austriaci (18%) e olandesi (15%) – sono aumentati negli anni post pandemia, grazie soprattutto ai significativi investimenti interni, volti ad alzare notevolmente il livello qualitativo non solo delle unità abitative e delle strutture, ma anche dell’animazione e della ristorazione. Promuoviamo fortemente una cultura che valorizzi professionalità e doti relazionali quali tratti distintivi della nostra realtà”, ha proseguito Firmani, “grazie a uno scambio di conoscenze continuo che sia fonte, per tutto il personale, di crescita, motivazione e soddisfazione sul lavoro”.

Come candidarsi.

La struttura, che conta al proprio interno uno staff di circa 120 persone, ha dato negli anni molta attenzione alla valorizzazione delle risorse umane e delle relazioni a ogni livello organizzativo. Per candidarsi fin da ora è possibile inviare il proprio cv a V.T.E@adhr.it , o recarsi direttamente nella filiale ADHR Group di Monfalcone, in Via Duca d’Aosta, 42.