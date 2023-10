Per l’Udinese arriva un altro pareggio: contro il Monza finisce 1 a 1

Il pareggio tra Monza e Udinese.

Finisce con un pareggio la sfida tra Monza e Udinese: 1-1, nella partita che ha segnato l’inizio della seconda avventura di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese.

I bianconeri partono bene e vanno vicini al vantaggio in più occasioni grazie alla coppia Samardzic-Bijol. Ma è il Monza a passare in vantaggio al 27′ minuto. Kyriakopoulos sfonda sulla sinistra e crossa in mezzo all’area, dove Colpani, con un tiro di controbalzo, ha trovato la rete. Questo è stato praticamente l’unico momento di pericolo per il Monza nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, l’Udinese cerca di reagire, con Zemura che ha avuto un’ottima opportunità grazie a un assist di Samardzic. Tuttavia, Di Gregorio compie un vero e proprio miracolo per evitare il pareggio. Al 57′, Success spreca una chiara occasione per pareggiare su un ottimo contropiede bianconero.

Sono stati proprio i giocatori subentrati a cambiare il corso della partita, fino a trovare il pareggio al 66′. Ferreira dalla destra rimette lunghissimo nell’area biancorossa e trova la spizzata di Kabasele, il quale appoggia per Lucca appostato nei pressi del secondo palo. L’attaccante si ritaglia lo spazio necessario a ricevere e in caduta lascia partire un tiro imparabile all’angolino.

Altra opportunità poco dopo il gol del pareggio, quando Ferreira serve Lovric, ma il controllo di quest’ultimo non è stato perfetto e un difensore è riuscito a deviare il tiro. Il Monza ha cercato di rispondere, con Ciurria che ha sfiorato il gol all’84’, ma Silvestri è protagonista di un grande intervento. Nel recupero, è il Monza che cerca i tre punti con più insistenza, ma la difesa dell’Udinese regge fino al triplice fischio finale.

Il tabellino.

MONZA-UDINESE 1-1 (1-0)

Marcatori: 27’ Colpani (M), 66’ Lucca (U)



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marí (60’ Bondo), Caldirola; Ciurria (86’ V. Carboni), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (80’ Maric), Vignato (60’ Mota Carvalho); Colombo (80’ Birindelli).

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, Bettella, Cittadini.

All. Palladino



Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy (55’ Ferreira), Samardzic (55’ Lucca), Walace, Payero (62’ Lovric), Zemura (62’ Kamara); Pereyra; Success.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Aké, Tikvic, Camara, Thauvin, Pafundi.

All. Cioffi