La squadra di Udine la indosserà nelle partite alla Dacia Arena.

Ad un mese dalla presentazione della maglia Away, l’Udinese Calcio svela insieme a Macron the Hero company, la nuova maglia ‘Home’ che la squadra indosserà nelle partite alla Dacia Arena. La prima maglia, così come tutte le altre, oltre a portare con sé i colori e i simboli del club friulano, rappresenta l’importante scelta di sostenibilità e sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali grazie all’utilizzo del tessuto Eco-Softlock, proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard.

La nuova maglia.

La nuova ‘Home’ dell’Udinese Calcio si conferma nella tradizionale configurazione a bande verticali bianconere impreziosite, in questa versione 2021-2022, da un elegante gessato in stampa sublimatica, tono su tono. La maglia ha il colletto a polo nero e il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo nero e la scritta “125 anni di passione”, mentre nel retrocollo esterno è ricamata in bianco la frase “La Passione è la nostra Forza”. Sul retro della maglia spicca il quadrato nero su cui compaiono nome e numero dei calciatori richiamando lo stile tipico delle maglie classiche degli anni 70 e 80.

Sul nuovo Home Kit bianconero è presente anche il nuovo Logo Dacia. Ispira robustezza e stabilità fin dal primo sguardo ed identifica chiaramente la forza del legame che unisce Dacia e Udinese Calcio da oltre 10 anni di solida partnership.

Sul petto, a destra e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Udinese Calcio. Il kit ‘Home’ è completato da pantaloncini bianchi con coulisse bianche e banda nera sul bordo coscia; i calzettoni sono bianchi banda superiore nera e due righe più sottili, sempre nere, poco più sotto. All’altezza della caviglia è inserito il Macron Hero, dietro la scritta U.C.1896.

Il Pre-Order per i tifosi.

La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco Mesh consente al capo una perfetta traspirabilità. Il nuovo kit ‘Home’, così come gli altri capi della collezione realizzata da Macron per l’Udinese Calcio sono acquistabili in Pre-Order presso il Macron Store Dacia Arena, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e macron.com.

