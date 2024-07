Confermate tariffe e prezzi della passata stagione. Campagna abbonamenti al via online dal 18 luglio

È l’emozione, la passione, il brivido di manifestare un legame, un amore e un senso di appartenenza più forte di tutto e tutti. In due parole: Orgogliosamente Bianconeri. È questo lo slogan della campagna abbonamenti 2024/2025 al via esclusivamente online dal 18 luglio.

Nasce membership Udinese, per partecipare a iniziative dedicate

La grande novità di questa stagione che vede la campagna svolgersi esclusivamente online permetterà a tutti i tifosi di fare comodamente l’abbonamento in pochi click da casa collegandosi al sito dedicato: https://udinese.ticketone.it/catalog oppure recandosi presso i punti vendita autorizzati.

Per ogni evenienza o supporto per la sottoscrizione sarà attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, l’infopoint presso la curva Nord oppure in numero 0432/544994 di assistenza tifosi o, in alternativa, sarà possibile inviare una mail ad assistenzatifosi@udinesespa.it per ricevere assistenza. Saranno, inoltre, pubblicati sui canali ufficiali del club degli appositi tutorial.

Altra grande novità è l’introduzione della membership Udinese 1896, una tessera che, se sottoscritta, darà grandissimi vantaggi a tutti coloro che amano i colori bianconeri nell’ottica della volontà del club di coinvolgere sempre di più i tifosi nella vita della società potendo partecipare ad iniziative dedicate e vivere momenti esclusivi. La membership sarà gratuita per il primo anno per tutti gli abbonati oppure, per i non abbonati, sottoscrivibile ad una tariffa di 30 euro. Tutte le info e i vantaggi inclusi sono indicati nell’apposita sezione del sito www.udinese.it

Confermati i prezzi della passata stagione. Le date

Anche quest’anno Udinese Calcio mantiene la sua politica di attenzione al tifoso con prezzi altamente concorrenziali per la sottoscrizione della tessera e riservando le consuete attenzioni verso i vecchi abbonati che continueranno a beneficiare di una tariffa scontata e di una fase di prelazione.

La fase dedicata agli abbonati 22/23 scatta il 18 luglio darà diritto di mantenere il proprio posto (NO CAMBIO POSTO) della scorsa stagione. Questo primo segmento di campagna durerà fino al 31 luglio.

Dall’1 agosto scatta la fase del cambio posto, sempre dedicata ai vecchi abbonati, per scegliere un nuovo posto tra tutti quelli disponibili, compresi quelli liberatisi dopo la fase 1. La fase 2 è disponibile esclusivamente online. Dal 3 agosto, poi, scatterà la terza fase, quella di vendita libera degli abbonamenti sempre online e presso le rivendite autorizzate.

Le tariffe speciali per giovani, famiglie e sportivi

Confermati gli abbonamenti speciali a 16 gare (escluse Inter, Juventus e Milan) per le categorie FAMILY, STUDENTI , SPORTIVI FVG, SUMMER CAMP E GUD VIBES, varianti oramai consolidate e che, a un costo di appena 5,6 euro a partita – 90 euro complessivi – permettono di assistere allo spettacolo della Serie A a tanti bambini, giovani e sportivi della nostra Regione.

Anche quest’anno, inoltre, ci sarà la tariffa UNDER 10 che, nell’ottica di dare continuità alle promozioni per gli under 18 attuate nelle ultime stagioni, darà la possibilità di far sottoscrivere l’abbonamento, per tutte le 19 gare, ai bambini minori di 10 anni a soli 100 euro nei settori di tribuna laterale, distinti e tribuna centrale.

Udinese, inoltre, viene sempre incontro ai propri tifosi confermando la possibilità di rateizzare il pagamento della tessera (ESCLUSE QUELLE FAMILY, STUDENTI E SPORTIVI) e garantendo a tutti gli abbonati una serie di benefit in collaborazione con i propri partner.