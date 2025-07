Udine ama lo spettacolo: il Teatrone cresce del 15% e supera i 60 mila spettatori

Soddisfazione per la chiusura di stagione del Teatro Giovanni da Udine.

Oltre 60 mila presenze, un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, una media di pubblico da grandi occasioni e numerosi sold out: il Teatro Nuovo Giovanni da Udine chiude la stagione 2024/25 con numeri che parlano chiaro. La cultura piace e continua a riempire le sale. Intanto, l’attesa si sposta sulla presentazione del nuovo cartellone 2025/26, prevista per venerdì 11 luglio alle 11.00.

I dati diffusi dalla Fondazione che gestisce lo storico teatro friulano raccontano di una stagione intensa e ben accolta: 56 appuntamenti e 85 alzate di sipario fra Prosa, Musica, Opera, Operetta, Danza, Lezioni di Storia e di Scienze, inaugurata il 12 ottobre 2024 con il concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e conclusa il 31 maggio 2025 con il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Gli spettatori complessivi sono stati 60.510, in crescita rispetto ai 52.821 della stagione precedente.

A questi si aggiungono 3.285 partecipanti alle attività collaterali – tra spettacoli itineranti, conferenze e laboratori – e oltre 5.000 studenti coinvolti nel programma “Teatro Scuola”, con otto eventi a loro dedicati, tra cui Il fu Mattia Pascal, Darwin Nevada, e la Conferenza-Concerto Carmen – il prezzo della libertà, sul tema della violenza di genere.

I protagonisti del successo

La stagione di Prosa, curata dal direttore artistico Roberto Valerio, ha visto grande affluenza ai musical (Tootsie, A Christmas Carol, Saranno Famosi), con una media di 1.000 spettatori a recita. Tra gli spettacoli più seguiti anche Oliva Denaro con Ambra Angiolini, Darwin Nevada con Marco Paolini, Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada e Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro.

Per il cartellone di Musica, firmato da Paolo Cascio, spiccano le esibizioni dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Charles Dutoit (850 spettatori), della Chamber Orchestra of Europe con Sir Antonio Pappano (1.000), del concerto di San Valentino con Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e la violinista Bomsori (1.044), e del tradizionale Concerto di San Silvestro (sold out con 1.200 spettatori).

Anche la Stagione di Opera, Operetta e Danza, diretta da Fiorenza Cedolins, ha regalato grandi soddisfazioni: Roberto Bolle and Friends ha registrato una media di 1.000 spettatori a sera, mentre Lo Schiaccianoci e La Traviata hanno fatto il tutto esaurito. Applausi anche per il Rigoletto e per il ritorno del Béjart Ballet Lausanne dopo vent’anni con L’uccello di fuoco (980 spettatori).

Sold out per Lezioni di Storia e Scienze

Debutto vincente anche per le Lezioni di Scienze, realizzate con Laterza: 1.100 spettatori di media a incontro e 6 sold out su 8 appuntamenti. Un successo che conferma l’interesse del pubblico per la divulgazione culturale accessibile.