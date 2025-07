Dal mare alle montagne: 25 anni di Fvg Via dei Sapori raccontati in una cena gourmet in Castello

Una cena spettacolo a Udine per i 25 anni di Via dei Sapori.

Una serata speciale per celebrare un quarto di secolo di passione, gusto e tradizione: Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, consorzio simbolo dell’enogastronomia regionale, spegne 25 candeline e sceglie come palcoscenico per il suo grande compleanno il suggestivo Piazzale del Castello di Udine, che con la sua vista mozzafiato sulla città e sui colli circostanti farà da cornice a un Dinner Show unico.

Fondato proprio a Udine nel 2000, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, il consorzio presieduto da Walter Filiputti riunisce oggi 73 aziende d’eccellenza: 25 ristoranti, 24 vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto e 7 partner tecnici, tutti uniti dalla volontà di raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso le sue ricette e i suoi prodotti migliori.

Il programma della serata.

L’evento, dal titolo “25 anni di ricette: Dialoghi aperti con gli chef”, prenderà il via martedì 8 luglio alle 19.30 nel piazzale che domina Udine. Sarà un raffinato viaggio tra i sapori regionali, con gli chef dei 25 ristoranti del consorzio che prepareranno in diretta i loro piatti simbolo, quelli che da anni rappresentano al meglio la propria cucina e che hanno accompagnato la crescita del gruppo. Ad accompagnare ogni pietanza, un vignaiolo proporrà in degustazione il vino perfetto, pronto a raccontarne le caratteristiche e la storia al pubblico presente. Non mancheranno i banchi degli artigiani del gusto, che offriranno una panoramica sulle eccellenze alimentari del territorio.

I ristoranti protagonisti.

Tra i ristoranti presenti, AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, Alla Luna di Gorizia, All’Androna di Grado, Caffetteria Torinese di Palmanova, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Da Toni di Gradiscutta di Varmo, Enoteca di Buttrio, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Mondschein di Sappada, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine A chiudere la serata, i dolci preparati dai pasticceri aderenti al consorzio, accompagnati da postazioni di caffè e distillati.

Informazioni utili.

Il Dinner Show gode del patrocinio del Comune di Udine e del sostegno della CCIAA di Pordenone-Udine, confermando così il legame forte tra il consorzio e il territorio. I biglietti, al costo di 90 euro, sono disponibili presso i ristoranti del gruppo e la segreteria del consorzio (info@friuliviadeisapori.it – tel. 0432 530052, dal lunedì al venerdì, 9-12). In caso di maltempo la serata sarà spostata al 9 luglio. Per agevolare l’accesso al Castello, sarà aperto l’ascensore.

Questo appuntamento segna solo una tappa nel ricco calendario di eventi: il prossimo Dinner Show si terrà il 29 luglio sulla spiaggia di Grado, con le specialità della cucina estiva a fare da cornice al mare al tramonto.

I numeri di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori raccontano un successo continuo: oltre un milione di assaggi serviti, 185 eventi organizzati in 83 località del mondo, più di 2.000 ricette create, 35.000 bottiglie stappate e centinaia di esperienze uniche per far conoscere la cultura e l’eccellenza enogastronomica del Friuli Venezia Giulia.