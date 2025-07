Mamme da passerella: la friulana Tania eletta Miss Dolcezza

Il concorso Miss Mamma Italiana.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per l’edizione 2025 di “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale che celebra bellezza, simpatia e personalità delle mamme, giunto quest’anno alla sua 32ª edizione. Tra le protagoniste dell’ultima tappa, svoltasi al ristorante “La Panoramica” di Nervesa della Battaglia, anche una mamma friulana: Tania Donazzon, 48 anni, impiegata di Polcenigo (Pordenone), mamma della dodicenne Lucia, si è aggiudicata la fascia speciale di “Miss Mamma Dolcezza”.

L’evento, organizzato da Te.Ma Spettacoli e condotto dal patron del concorso Paolo Teti insieme a Marina Manzoni, “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2024”, ha visto sfilare numerose concorrenti provenienti da tutto il Nord Italia. Le partecipanti, oltre alla passerella in abito elegante, si sono cimentate in prove di abilità per esprimere la propria personalità, tra esibizioni di canto, danza, ricette gastronomiche e creatività artistica.

La giuria ha assegnato il titolo principale di tappa a Consuelo Gigantiello, 43 anni, commessa di Castelnuovo del Garda (Verona), mamma di quattro figli. A Lisa Grigoletto, 54 anni, casalinga di Roncade (Treviso), è andata la fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, mentre Franca Mengato, 62 anni, architetto padovano, si è aggiudicata il titolo di “Miss Mamma Italiana Evergreen”.

Il concorso sostiene da anni l’associazione onlus “Arianne” per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica che colpisce milioni di donne in Italia. Le selezioni proseguiranno nei prossimi mesi in diverse città.