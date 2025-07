Notte di violenza in Friuli: la festa si trasforma in una mega rissa tra giovani

La mega rissa nei campi di Premariacco.

Doveva essere una festa ma, forse complice l’alcol, è degenerata in una mega rissa: è accaduto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio, nei campi del territorio comunale di Premariacco. A quanto pare, giovani provenienti da diverse località si erano riuniti per festeggiare ma attorno alla una di notte gli animi si sono accesi e sono volati spintoni, pugni e schiaffi. Una cinquantina i giovani coinvolti. Sul posto sono poi arrivati le forze dell’ordine. Le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili sono in corso e vige uno stretto riserbo. Nell’area della rissa è anche stato trovato un furgone rubato, ma non è chiaro se sia collegato all’episodio di violenza.