Il Milan a pochi chilometri da Tarvisio: in Austria il ritiro rossonero

Il ritiro del Milan a Villach.

Tempo di ritiri per le squadre di serie A che si preparano in vista della ripresa del campionato il prossimo 13 agosto. Oltre all’Udinese, che si sta allenando a Lienz, c’è un’altra squadra italiana che sta per sbarcare in Austria per un mini ritiro a pochi passi dal Friuli Venezia Giulia.

I campioni d’Italia in carica del Milan, avversari dei bianconeri friulani nella prima giornata di campionato, a partire da domenica 24 luglio saranno in ritiro a Villach. Qui la formazione di Stefano Pioli si allenerà fino al 27 luglio quando chiuderà questo mini-ritiro con l’amichevole di Klagenfurt contro il Wolfsberger.

Già lo scorso anno i rossoneri alloggiarono a Villach, ma solo per il tempo necessario a disputare un’amichevole con il Real Madrid.

Quest’anno, invece, si fermeranno nella località austriaca per alcuni giorni. Questo elemento unito alla vicinanza con Tarvisio, attirerà molti tifosi e appassionati del Friuli Venezia Giulia che potranno vedere allenarsi e giocare i loro idoli.