Settanta atleti hanno dato vita allo spettacolare evento “Salto con l’asta in Villa Manin”, dedicato solo al salto con l’asta, giunto alla terza edizione e organizzato dall’Atletica 2000. Nella splendida cornice di Passariano nel Medio Friuli, già dal pomeriggio, nella pedana allestita fronte alla villa, si sono alternati i ragazzi delle scuole elementari e medie, che hanno preso confidenza con l’asta e coi rudimenti tecnici della disciplina. Quindi il via delle gare vere e proprio, con le categorie giovanili e infine quelle assolute, capaci di mettere in scena prove dal buon contenuto tecnico nonostante il caldo torrido.

A vincere tra le donne è stata Virginia Scardanzan (Atletica Silca Conegliano), volata a 4,20, stessa misura dell’azzurrina Great Nnachi (Cus Torino). La veneta è stata premiata per un minor numero d’errori complessivo, anche se ha strappato applausi pure la piemontese, vice-campionessa europea under 20 in carica, italiana di origini nigeriane, che ha da poco ottenuto la cittadinanza grazie alla quale ha vestito la casacca della nazionale. In terza posizione si è classificata la britannica Felicia Miloro, che con 4 metri si è tenuta alle spalle la concorrenza tutta tricolore.

Tra gli uomini l’ha spuntata invece Maurin Buschor, svizzero salito a 5,05, stessa misura centrata da Federico Biancoli (Atletica Riccardi Milano) e Daniel Zupeuc (Cile): l’elvetico ha però totalizzato un minor numero di errori, conquistando così il successo, coi rivali piazzatasi rispettivamente al secondo e al terzo posto. Durante la giornata sono state allestite anche altre singole prove. Nel gruppo 1 maschile a vincere è stato con 3,50 l’under 16 Andrea Ferrarini (San Martino Buonalbergo), nel gruppo 2 con 4,75 l’under 18 Leonardo Bigotto (Trevisatletica) mentre nel gruppo 1 femminile prima è risultata con 3,20 l’under 18 Bianca Frare (Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli).