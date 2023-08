Quest’anno l’offerta del centro estivo organizzato dal Gruppo Iceman APS di Forni di Sopra ha coperto il periodo che va dal 10 luglio al 25 agosto per un totale di sette settimane, con oltre 100 bambini iscritti, dai 3 ai 14 anni, arrivati dal Friuli, ma non solo. Moltissime sono le attività che hanno potuto svolgere insieme a molti esperti: avvicinamento alla pesca, corso di mountainbike, corso di nuoto, corso di arrampicata, corso di chitarra, corso di fotografia, arte di strada, giornata con i ricercatori cinofili Naas par Aiar di Tolmezzo, giornata con i vigili del fuoco, giornate al fiume e molto altro.

Oltre alle varie uscite infrasettimanali, allo zoo di Lignano, in malga e alle piscine di Mauthen, il centro estivo Yabadabadoo si è concluso con due splendide gite. Il gruppo dei più piccoli, che va dai 3 ai 6 anni, ha potuto divertirsi all’Azienda Agricola Sanwido a San Vito di Cadore, dove, oltre ad aver visitato gli animali, hanno potuto degustare una deliziosa merenda con l’agrigelato e moltissimi prodotti fatti da loro. I più grandi invece hanno trascorso la giornata a Gardaland all’insegna del divertimento.

Grande attenzione è stata riservata inoltre agli utenti con disabilità, ciascuno dei quali ha potuto contare sugli educatori riservati della Cooperativa Itaca Sociale Onlus di Tolmezzo, che opera in tutta l’area carnica. Sia bambini che educatori hanno potuto godere degli ottimi pranzi del Bistrò Chierigo che con molta fantasia e professionalità ha saputo deliziarli, talvolta offrendo loro anche del gelato.

“I ragazzi sono il nostro futuro, i genitori chiedono già notizie per la prossima estate – dichiara il presidente del Gruppo ICEMAN APS Gabriele Camilli – questo significa che il servizio è stato all’altezza delle aspettative. La gioia più grande è far felici anche i genitori oltre che ai bambini. Come presidente mi ritengo molto soddisfatto di quanto fatto. Ringrazio tutti gli animatori e le persone che ci hanno aiutato a realizzare questo bellissimo evento. Una cosa che mi preme dire è che il centro estivo è un’opportunità importantissima per i nostri ragazzi, che hanno la possibilità di confrontarsi con tanti altri coetanei provenienti dai paesi vicini e da province non solo friulane, come Veneto, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna e molte altre.”