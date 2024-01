Dopo la partita, i tifosi della Gesteco Cividale si sono messi a pulire il settore ospiti.

Nel mondo dello sport, l’agonismo e la competizione spesso si accompagnano a momenti di grande fair play e rispetto reciproco. Un esempio lampante di ciò si è verificato durante il recente match tra la Fortitudo Bologna e la Gesteco Cividale Basket, dove i tifosi friulani hanno dimostrato un comportamento esemplare, lasciando il segno non solo per il supporto alla propria squadra ma anche per un gesto di grande civiltà.

Al termine della partita disputata al PalaDozza, i tifosi della Gesteco Cividale hanno ripulito completamente il loro settore, raccogliendo bicchieri, carta e altri rifiuti. Un gesto che non è passato inosservato ai presenti, compresi i rappresentanti della Fortitudo. La società sportiva ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento nei confronti dei tifosi friulani.

I ringraziamenti della Fortitudo.

“Fortitudo Pallacanestro Bologna intende rivolgere un plauso sincero ai tifosi dell’UEB Gesteco Cividale accorsi al PalaDozza per il gesto di grande civiltà di cui si sono resi protagonisti a fine partita, ripulendo completamente da bicchieri, carta ed altri rifiuti il settore nel quale hanno assistito alla partita – commenta la Fortitudo – . ‘Siamo stati ospitati in maniera cordiale e accogliente, trovando questo impianto pulito e ci sembra doveroso lasciarlo nelle medesime condizioni quando dobbiamo uscire‘. Una frase ed un gesto davvero di grande civiltà e rispetto, da parte di una tifoseria che si è distinta per presenza e correttezza. Complimenti sinceri e grazie ancora da parte di Fortitudo Pallacanestro Bologna.