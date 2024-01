Gli amici ricordano Filippo Novello con una pianta in sua memoria.

Una commovente commemorazione al Parco Piuma – Isonzo a Gorizia, in un luogo dove erano soliti riunirsi con lui nelle belle giornate. E’ così che venerdì 26 gennaio gli amici hanno voluto ricordare Filippo Novello, ad un anno dalla dolorosa scomparsa.

Grazie al lavoro in corso da parte della Regione FVG per la riqualifica del parco, tra le varie piante provenienti dal vivaio regionale e destinate all’integrazione del patrimonio arboreo, è stato possibile dedicarne una al ricordo di un ragazzo benvoluto da chiunque lo avesse incontrato. “Un ringraziamento speciale va al responsabile Paolo Pietrobon che ha gestito la donazione dell’albero oltre all’intervento di piantumazione e di installazione di una nuova panchina a disposizione della comunità a lato dello stesso”, spiegano gli amici.

“Filippo era un ragazzo simpatico ed affettuoso – proseguono – amante della natura e dello stare in compagnia, che ha lasciato un segno in tutti noi per la sua bontà, altruismo e il suo spirito, perciò speriamo che il suo ricordo viva a lungo come la bellissima quercia emblema di forza, longevità e resistenza che crescerà robusta e rigogliosa immersa nella pace di questo luogo per noi speciale”.