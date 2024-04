Il Tolmezzo Carnia crea e gioca, ma il Tamai vince 1 a 0

Scontro ad alti livelli quello andato in scena domenica al “Luigi Verardo” tra il Tolmezzo Carnia e il Tamai con due formazioni che hanno saputo esprimere buon calcio nonostante il primo gran caldo di stagione. Livello di forma fisica notevole quello dei carnici che nei primi venti minuti di gioco la fanno da padroni con verticalizzazioni, passaggi di prima e ritmo. Prima vera occasione dopo una decina di minuti con Motta che sfruttando l’indecisione del suo marcatore su un pallone lanciato da Nait, ci prova di prima dal limite ma il sinistro di prima intenzione finisce di pochissimo a lato del palo.

I padroni di casa passano al 26′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra: sul primo colpo di testa di Pessot, Cristofoli si supera e respinge, riprende Barbierato che inzucca in rete. La reazione dei carnici è immediata e Gregorutti in tuffo aereo su ottimo cross di Micelli mette i brividi all’estremo di casa. Palla sul fondo. Ancora Tamai sul finale di frazione: Persello è costretto a stendere Consorti in area dopo un rimpallo sfavorevole e il direttore di gara concede il penalty agli uomini di De Agostini; dal dischetto va Zorzetto ma Cristofoli intuisce e respinge lasciando il parziale invariato allo scadere di tempo.

Nella ripresa il Tolmezzo cerca convintamente il pari creando ancora occasioni, soprattutto sui calci piazzati. Ci prova Motta al volo su corner di Faleschini ma un difensore salva sulla linea, riprende lo stesso Faleschini e Giordano blocca a terra. Poi ancora capitan Rovere di testa, ribattuto. Quindi solari dai 35 metri, sassata fuori di pochissimo. Lancio lungo dalla difesa, sponda aerea di Gregorutti per Motta che salta l’uomo al limite, si sistema la sfera e calcia, con un tocco di mano del difensore in scivolata che devia la sfera in angolo ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi della volontarietà. Ancora chance sul finale prima con Gregorutti che spalle alla porta si gira e di sinistro cerca il primo palo, attento Giordano. Nagostinis di testa su corner manda di poco alto sopra la traversa. Infine ci proverà pure Cristofoli che sale “in the box” ma la conclusione è respinta.

I carnici, rimasti al quarto posto, sono stati raggiunti dal Chiarbola Ponziana a 44 punti e sabato prossimo se la vedranno contro la Sanvitese nell’anticipo fissato alle 15.30 al “Fratelli Ermano”

Il tabellino.

TAMAI – TOLMEZZO 1-0

GOL: pt 26′ Barbierato.



TAMAI: Giordano, Barbierato, Zossi, Parpinel, Bortolin (st 18′ Cesarin), Pessot, Dema, Consorti, Zorzetto, Carniello, Morassutti (st 39′ Bougma). All. De Agostini.



TOLMEZZO: Cristofoli, Nait (st 27′ Coradazzi), G. Faleschini, Micelli (st 39′ Amadio), Rovere, Persello, Solari (st 27′ Nagostinis), D. Fabris (st 27 D. Faleschini), Motta, Gregorutti, Sabidussi (st 11′ Picco). All. Serini.



ARBITRO: Moschion di Gradisca d’Isonzo (Lendaro-Rufrano)

NOTE: Ammoniti Morassutti, Parpinel, Bortolin, Persello e D. Fabris

La sintesi.