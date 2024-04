A quattro giornate dalla conclusione del Campionato di Eccellenza Fvg, il Tolmezzo Carnia si conferma squadra in grandissima forma ed ottiene la seconda vittoria di fila, la 14esima stagionale, che vale la conferma al quarto posto in classifica, a sei dal Tamai secondo, a quattro dalla Pro Gorizia, terza.

Nel match giocato sabato sul sintetico di Opicina, i ragazzi di mister Serini subiscono inizialmente lo scotto di un calcio di rigore, concesso ai padroni di casa per fallo di Fabris in area su Sain che poi si incarica della battuta dal dischetto e firma il vantaggio dei suoi. Il Chiarbola Ponziana sfiora poi il raddoppio al 15′ con Costa che colpisce il palo pieno su contropiede. Il Tolmezzo continua a spingere e al 33′ Gregorutti viene steso in area dal portiere di casa: nuovo penalty e dal dischetto Motta non sbaglia per l’1 a 1.

Nella ripresa torna arrembante il Chiarbola Ponziana ma a metà frazione Micelli firma il successo dei carnici con una conclusione sul secondo palo che corona una impeccabile azione in verticale partita da Daniele Faleschini, transitata da Davide Fabris, con un velo di Gregorutti per Motta e quest’ultimo che confeziona un assist al bacio per il numero 4, letale dinnanzi a Musolino. Nel finale la retroguardia rossoazzurra non cede dinnanzi agli ultimi affondi per padroni di casa e può festeggiare davanti ai suoi tifosi.

Ora si ritornerà in campo giovedì 25 aprile, alle 15.30, al Fratelli Ermano contro l’Azzurra Premariacco, nel turno festivo infrasettimanale.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 30^ GIORNATA



CHIARBOLA P. – TOLMEZZO 1-2

GOL: pt 4′ Sain su rigore, 33′ Motta su rigore; st 23′ Micelli.



CHIARBOLA P: L. Musolino, Zappalà, Malandrino, Zacchigna, Trevisan, Frontali, Montestella, Delmoro (25’st Zaro), Costa (35’st Male), Sain (19’st Sistiani), Dekovic. All. A.Musolino



TOLMEZZO: Cristofoli, Nait (16’st A.Fabris), Faleschini, Micelli (29’st Picco), Rovere, Persello, Solari, D.Fabris, Motta (36’Amadio), Gregorutti, Nagostinis (29’Sabidussi). All. Serini.



ARBITRO: Zannier di Udine (Massari-Zannier)

NOTE: Ammoniti Zacchigna, Delmoro e Dekovic.

La sintesi.