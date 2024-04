Incidente mortale a Lauco: chi è la vittima.

Si chiama Thomas Del Linz, la giovane vittima dell’incidente mortale avvenuto stamattina all’alba sulla regionale 355 della Val Degano, all’altezza dell’abitato di Lauco. Il ragazzo aveva 24 anni ed era residente a Ovaro.

Nel sinistro, è rimasta ferita gravemente anche una donna, E.Z, estratta dalle lamiere e trasferita in ospedale in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, a bordo di una Citroen Saxo, stava viaggiando in direzione Tolmezzo, quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto il frontale con la Ford Fiesta guidata dalla donna di Prato Carnico, che proveniva in direzione opposta. Per il 24enne, non c’è stato nulla da fare.