Un uomo di 60 anni è stato investito attorno alle 10.30 di oggi, lunedì 22 aprile, lungo via Nazionale a Tricesimo. La Sores ha inviato sul posto un’automedica da Udine e un’ambulanza da Tarcento. Il pedone, ferito, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti, per quanto di competenza, anche i carabinieri della Radiomobile di Udine.