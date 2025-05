Vincenzo Radina nuovo allenatore del Tolmezzo Carnia

L’ASD Tolmezzo Carnia comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra, per la stagione sportiva 2025-2026 nel campionato regionale di Eccellenza FVG, a Vincenzo Radina.

La decisione è stata annunciata dal presidente Michele Ianich e dal direttore generale Fausto Barburini, a conclusione dell’annata appena terminata e a poche settimane di distanza dal saluto congiunto a mister Mauro Serini e al suo vice Cristian Gobbi, ai quali la società rinnova il più sentito ringraziamento per i cinque anni di intensa e proficua collaborazione.

“La scelta di puntare su Vincenzo Radina rappresenta per noi un atto di fiducia verso il territorio e verso una figura giovane, motivata e preparata. Dopo un ciclo importante come quello appena concluso, sentivamo il bisogno di introdurre nuova energia, nuove idee e rinnovati stimoli per il gruppo. Radina è un tecnico emergente, con una visione chiara di gioco e una forte identità calcistica, che ha saputo distinguersi nel percorso con i nostri giovani e che ora avrà l’opportunità di confrontarsi con una sfida di grande valore. Crediamo nelle sue qualità tecniche e umane, e siamo convinti che saprà trasmettere entusiasmo, professionalità e senso di appartenenza” hanno dichiarato il presidente Ianich e il DG Barburini.

“La scelta di affidargli la guida tecnica della prima squadra – spiegano ancora Ianich e Barburini – potrebbe apparire una decisione sfidante. Tuttavia, questa apparente scommessa rappresenta in realtà una scelta pienamente consapevole da parte della società, che ha voluto lanciare un segnale chiaro e forte: investire sulle competenze, sulla conoscenza del territorio e sulla volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Non è solo una scelta tecnica, ma una scelta di visione perché a volte per crescere davvero, serve anche avere il coraggio nel cambiare prospettiva”.

Nel nuovo staff tecnico sono confermate due figure di riferimento: Tommaso Zentilin, che continuerà a ricoprire il ruolo di preparatore atletico, e Antonello Baron, confermato come preparatore dei portieri. È ancora in fase di definizione la nomina del viceallenatore, figura che la società sta valutando con attenzione per completare al meglio il team tecnico che affiancherà mister Radina.

Chi è Vincenzo Radina.

Vincenzo Radina, classe 1978, ha dato i primi calci al pallone nelle giovanili dell’Arta Terme; calcisticamente è cresciuto poi nel settore giovanile del Tolmezzo Carnia, arrivando fino alla prima squadra, con la quale ha militato in diverse stagioni nel campionato di Eccellenza. La sua carriera da centrocampista lo ha visto protagonista anche con le maglie della Sanvitese, sempre nei campionati regionali e poi di nuovo nel Campionato Carnico con Ovarese, Cedarchis, Campagnola, Folgore e Real, imponendosi come giocatore tecnico e vincente.

Dal 2018 ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziando dall’Arta Terme e poi passando, nel 2019, alla guida degli Allievi Under 17 del Tolmezzo Carnia, incarico che ha mantenuto fino al 2023, anno in cui ha accettato la panchina del Cedarchis, di nuovo nel Campionato Carnico. Il ritorno a Tolmezzo ora rappresenta per lui una nuova tappa, con l’ambizione di continuare a crescere e far crescere.