Collaborazione tra la squadra di volley e il Comune di Lignano.

Dopo il Pordenone Calcio anche il Volley Talmassons ha deciso di giocare il suo campionato a Lignano Sabbiadoro. Dalla prossima stagione infatti la località balenare friulana diventerà la casa di un’altra squadra sportiva, il Volley Talmassons appunto, che milita nella serie A2 femminile, disputerà le gare casalinghe della stagione 2021/2022 alla palestra comunale.

La collaborazione, inizio di una nuova stagione pallavolistica e turistica, è stata sugellata ufficialmente alla Sala mostre della Terrazza a Mare dal sindaco Luca Fanotto e dal main sponsor e general manager del Volley Talmassons, Fabrizio Cattelan. Presenti per l’occasione anche il presidente del consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Alessandro Marosa, il sindaco del Comune di Talmassons, Fabrizio Pitton, il presidente del Comitato regionale Fipav, Alessandro Michelli, oltre a 3 atlete della squadra del Volley Talmassons.

A Talmassons i lavori al palazzetto.

Come ha ricordato Pitton, dopo due stagioni in deroga, il palazzetto di Talmassons sarà oggetto di lavori di ampliamento per rientrare nei limiti imposti da Fipav e Lega. La preparazione atletica della squadra, ha dichiarato Cattelan, inizierà con il 23 agosto.

“Sono particolarmente lieto – ha esordito il sindaco Luca Fanotto – di dare il benvenuto ufficiale al Volley Talmassons. Per Lignano è un onore, un piacere e una straordinaria opportunità poter ospitare questa importante squadra. Siamo sempre felici di cogliere tutte le opportunità di collaborazione e di integrazione tra territori e tra sport.

