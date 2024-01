La croce di Piazza San Giacomo si è rotta.

Incidente in pieno centro storico a Udine questa mattina: attorno alle nove, infatti, è stata abbattuta la croce in ferro di Piazza Matteotti, posizionata davanti alla Chiesa di San Giacomo Apostolo.

A quanto pare, così come pochi mesi fa era accaduto con la statua di Carlo Sgorlon in Riva Bartolini, il disastro si deve all’errore di un camion in manovra. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che, grazie al sistema di videosorveglianza, ha già individuato il mezzo, risalendo all’autista che ora dovrà spiegare l’accaduto. L’incidente ha scatenato sorpresa e incredulità nei passanti. L’area è stata transennata e i pezzi del manufatto raccolti per essere consegnati a chi si dovrà occupare del restauro.