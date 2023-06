Fiocco rosa alla riserva Isola della Cona.

Figlia del vento e del mare, due elementi dell’area in cui è nata: l’Isola della Cona. La riserva naturale, infatti, festeggia un lieto evento: la nascita di una puledrina di razza Camargue, di cui un branco vive allo strato brado proprio nella zona delle foci dell’Isonzo.

Figlia di Upupa e di Barrio, stallone della Naravni rezervat Škocjanski zatok, la neonata è venuta al mondo dopo 11 mesi di gestazione e ci vorranno 5 anni prima che diventi adulta; nel frattempo, sarà libera di correre ed esplorare la riserva crescendo rustica e resistente come la sua razza prevede.

La piccola (come si vede nella foto di Matteo De Luca) è nata di colore marrone e diventerà completamente grigia solo in età adulta, quando raggiungerà tra l’altro l’altezza al garrese di circa 1,5 metri e un peso di 450 chili. La puledrina sarà visibile assieme alla sua mamma dai punti di osservazione lungo il percorso ad anello. Non solo: a scegliere il suo nome saranno i visitatori e le persone che seguono la pagina social della Riserva che ha già lanciato un invito in tal senso.