La vittima dell’incidente a Spilimbergo è Gianfranco Feruglio.

E’ Gianfranco Feruglio la vittima del tragico incidente mortale di oggi pomeriggio a Spilimbergo, che ha visto coinvolti un camion, un’autocisterna che trasportava gas e un’automobile.

L’uomo, un 55enne residente a Basiliano, era il conducente dell’autocisterna. Feruglio è morto nel sinistro avvenuto lungo la strada provinciale 73, all’altezza della caserma di Tauriano, dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati il mezzo che stava guidando Feruglio (e che trasportava Gpl), un camion e una Fiat.

L’autocisterna si è rovesciata nel fossato a bordo strada: a nulla sono valse le manovre salva vita dei sanitari, per il conducente non c’è stato nulla da fare. Altre due persone, una coppia di anziani che viaggiava sull’autovettura, sono state traportate in ospedale di Pordenone, una in volo e una in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone con le squadre dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo supportati dalla squadra NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della sede centrale di Pordenone e in loro supporto sono arrivate anche le squadre del nucleo regionale NBCR di Trieste e del Nucleo Regionale NBCR avanzato di Venezia per la messa in sicurezza della cisterna.