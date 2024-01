Addio ad Elio Berra, storico sindaco di Taipana

Elio Berra aveva 75 anni.

Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 i funerali di Elio Berra, storico sindaco di Taipana per tre mandati, dal 1999 al 2014, e vicesindaco dal 2014 al 2016. Berra è stato una presenza costante nella vita amministrativa di Taipana da quando aveva appena 20 anni.

Come direttore di cantieri, Elio Berra ha giocato un ruolo chiave durante il difficile periodo di ricostruzione post terremoto del ’76, dimostrando la sua dedizione alla comunità. La sua carriera è stata caratterizzata da una passione instancabile per il lavoro e una intraprendenza che lo ha reso una figura rispettata in tutto il territorio.

Come amministratore, Berra ha garantito costantemente concretezza, presenza e dialogo. Nonostante la malattia, si distingueva per la sua dedizione alla comunità, visitando le persone e assicurandosi di conoscere le loro necessità, indipendentemente dalle preferenze politiche. I funerali di Elio Berra, che lascia la moglie Vanda e un’altra figlia, Barbara, saranno celebrati nella chiesa di Taipana.