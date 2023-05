Incidente a Talmassons.

Incidente nel tardo pomeriggio a Talmassons, dove, nel tratto compreso tra Flumignano e Torsa di Pocenia, una giovane alla guida di una vettura ha perso il controllo della macchina che è finita nel fosso al lato della strada, capottandosi. La ragazza, del 2003, è rimasta ferita.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. La giovane è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata, in volo, in codice giallo, stabile, cosciente, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Attivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.