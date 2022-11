Talmassons, operaio 35enne condannato per violenza sessuale.

Ha raccontato di essere stata seguita fino a casa, a Talmassons, e una volta oltrepassato il portone d’ingresso di essere stata immobilizzata e palpeggiata da uno sconosciuto. Era l’ottobre del 2021: la donna ha prontamente sporto denuncia, e grazie anche alla descrizione che lei stessa avrebbe fornito dell’aggressore, i carabinieri hanno fermato nel giro di poche ore un operaio 35enne, originario del Kosovo e residente a Vigonovo di Fontanafredda.

Il presunto autore dei palpeggiamenti è quindi finito a processo, per i reati di violazione di domicilio e violenza sessuale, e condannato a due anni e due mesi di reclusione, esattamente quelli richiesti dal pm. La difesa, che ha già annunciato ricorso in Appello, ha tentato di sottolineare quelle che considera alcune incertezze nel riconoscimento del 35enne, identificato in particolare per i capi di abbigliamento che indossava, ma per ora senza risultato.