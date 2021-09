La ragazza era tra le identità di “Soliti Ignoti”.

Si chiama Alissa Borichenko, 24 anni di Tarcento, e ha partecipato, nei giorni scorsi, al noto programma di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno“, portando ancora una volta la nostra regione in televisione. La puntata dove è apparsa Alissa è quella del 12 settembre, che è anche la prima della stagione del famoso show condotto da Amadeus. Il concorrente che doveva identificare gli otto ignoti era Alberto Matano, giornalista e conduttore televisivo.

Alissa è stata la sesta tra i partecipanti e tre sono stati i suoi indizi che hanno aiutato Matano a capire la professione. Per la prima informazione Alissa ha detto: “Ho fatto la figuraccia quella volta che al supermercato ho tentato di pagare con la tessera sanitaria invece che con la carta di credito”, frase che ha scatenato subito allegria nello studio. Per il secondo indizio la ragazza di Tarcento ha rivelato che il suo motto è “viva il venerdì”.

Il terzo è stato determinante per Matano: “Tutto quello che avanza va messo in frigo“. A questo punto l’identità della ragazza era chiara: Alissa prepara il piatto tipico del Friuli, il frico. La giovane di Tarcento ha confermato l’ipotesi di Matano, che in questo modo ha aggiunto 6.000 euro al suo bottino. A conclusione della puntata Matano ha vinto 30mila euro che andranno in beneficenza a “Terre des Hommes”, associazione che si impegna a difendere i diritti dei bambini.

