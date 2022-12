Gli eventi dell’Epifania a Tarcento

Torna in grande stile il Pignarûl Grant di Tarcento, dopo i due anni in forma ridotta a causa della pandemia.

Per quanto il fuoco epifanico sia sempre stato acceso, e il Vecchio Venerando abbia sempre continuato a fare le sue previsioni, infatti, le celebrazioni del 2021 e del 2022 sono state molto contenute e senza pubblico, in rispetto alle restrizioni anti-covid.

Per il 2023, invece, l’Epifania di Tarcento (nata nel 1928 e organizzata dalla Pro Loco Tarcento) ritorna con tutti i suoi appuntamenti, dal 4 al 6 gennaio 2023. Si parte il mercoledì con la consegna del 68esimo Premio Epifania; il giorno successivo, invece, tornerà il Palio dei Pignarulârs con la corsa dei carri infuocati che vede in gara i vari borghi della cittadina.

Il 6 gennaio, invece, ci sarà la marcialonga “A tôr pai pignarûi”, l’esibizione degli sbandieratori di Cordovado e la rievocazione storica nelle vie del centro. Alle 18.30 partirà la fiaccolata con la salita al Cjscjelat assieme al Vecchio Venerando per l‘accensione, alle 19, del Pignarûl Grant e di tutti i fuochi della conca tarcentina per concludere con lo spettacolo pirotecnico. E chissà che gli antichi riti propiziatori non portino bene, almeno per il 2023.