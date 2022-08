Miss Italia è vicina per una ragazza di Tarcento.

“Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia”, il titolo se lo aggiudica Alice Toniutti, ventiquattro anni di Tarcento. Lo ha vinto Parco termale riviera resort di Lignano Sabbiadoro. E con questo si è anche aggiudicata l’ammissione alle prefinali nazionali di “Miss Italia”. Alice Toniutti è un perito agrario, lavora in un magazzino, si occupa della logistica e ama molto fare sport, quelli che pratica sono l’equitazione, palestra e nuoto.

L’organizzatrice Patrizia Mirigliani si è complimentata con tutte le ragazze, volendo anche omaggiare la forza della donne friulane. Lo ha fatto ricordando due grandi donne: Susanna Huckstep, Fulvia Franco. Quest’ultima fu eletta Miss Itala nel 1948, quando Trieste era ancora in discussione se fosse Italia o meno ed era divisa territorialmente. La Miss Franco fece ritorno a casa fu accolta da una grande folla che sventolava bandiere tricolori.

La patron Patrizia Mirigliani ha ricordato come le miss raccontino storie e incredibile e come siano intelligenti, studiose, impegnati e lavoratrici. E oltre a questo trovino anche il tempo di essere provare a diventare Miss Italia, mettendosi in gioco.