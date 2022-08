La siccità si porta via i fuochi d’artificio delle storiche feste del Friuli

I fuochi annullati in Friuli.

“Purtroppo lo spettacolo pirotecnico è stato annullato in considerazione dello stato di emergenza regionale dovuto alla grave siccità che sta interessando il nostro territorio”, la comunicazione arriva direttamente delle storiche sagre del Friuli. Quelli di Artegna dovevano dare spettacolo il 16, ma non si sono fatti. La motivazione è chiara e arriva dalla Pro loco che ha organizzato il Ferragosto Arteniese 2022, che appunto, come ogni hanno doveva chiudersi con i fuochi d’artificio.

Ma il caso non è isolato, la grave mancanza idrica che sta affrontando la regione ha condizionato anche la decisione degli organizzatori della Sagra di Reana – Festa dell’Assunta, terminata il 15 agosto ha dato la stessa informativa agli affezionati o a chi fosse interessato, “una scelta fatta con rammarico che in considerazione dello stato di emergenza regionale”.



L’ultimo spettacolo pirotecnico che è stato fatto è quello a Lignano Sabbiadoro. In ogni caso, le sagre e le feste, nonostante l’annullamento dei fuochi, si sono svolte normalmente.