Colpito da un malore, il vice coordinatore della protezione civile di Tarcento muore a soli 57 anni

Lutto nella protezione civile per la scomparsa di Giovanni Anzil.

Grande dolore in Friuli per la scomparsa di Giovanni Anzil, stroncato da un malore a soli 57 anni ieri mentre si trovava in un terreno a Tarcento.

E’ stato un amico a trovarlo a terra esanime. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Stimato e apprezzato dipendente comunale della cittadina, Giovanni era un attivissimo volontario del gruppo comunale di Protezione civile di Tarcento.

Animato da uno spirito di sacrificio encomiabile, sempre a disposizione nel momento del bisogno, sempre con un sorriso, lascia nel dolore tutti i suoi parenti e tutti i suoi cari, i colleghi della squadra di protezione civile, i colleghi degli uffici municipali e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzare le sue qualità.

“Non esistono parole per descrivere il nostro stato d’animo dopo la tragica notizia di ieri sera. Giovanni, una delle nostre colonne portanti, ci ha lasciato – hanno commentato dalla protezione civile di Tarcento – . Volontario da molti anni, vice-coordinatore ed anche nostro referente in Comune. Grazie alla sua serietà, alla sua professionalità, alla sua dedizione e soprattutto grazie alla sua passione, ha saputo dare al nostro Gruppo quella marcia in più che in molti ci hanno invidiato. Ci mancherà tutto questo di Giovanni, come ci mancherà molto anche la sua simpatia, il suo essere positivo ed il suo invidiabile modo di porsi, deciso ma posato, e soprattutto educato”. La data del funerale non è ancora stata resa nota.